Дезинфекция столицы: в КГГА отчитались о проделанной работе (Фото)

1 Санитарная обработка, мытье и дезинфекция объектов дорожно-транспортной инфраструктуры продолжается в усиленном режиме.

2 Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, сообщает пресс-служба КГГА.

3 "Каждый день 50 поливомоечных машин задействовано к мытью столичных улиц и дорог. До 140 работников проводят работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, посадочных комплексов и подземных пешеходных переходов. В постоянном режиме 4 троллейбусных, 4 автобусных и 3 трамвайных депо обеспечивают дезинфекцию наземного общественного транспорта, задействованного для перевозки пассажиров в условиях действующих ограничительных мер", - отметил Осипов.

4 Также обязательную дезинфекцию проходит и весь спецтранспорт коммунальных предприятий дорожно-транспортной отрасли, в частности, техника, задействованная в ремонтных работах, эвакуаторы и др.

5 Для дезинфекции остановок общественного транспорта, перил и лестниц подземных пешеходных переходов используют раствор хлоргексидина, который производит ЗАО "АК "Киевводоканал".

6 В наземном общественном транспорте в основном используют дезинфицирующее средство хлоросан.

7 Для мытья улиц и дорог - дорожные шампуни "Flordes Plus". Все эти средства сертифицированы, полностью безопасны для окружающей среды и граждан.