Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области
Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области

Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:На Киевщине в Пасху священники будут проводить праздничные службы онлайн.

В Киевской области на Пасху священники будут проводить праздничные службы в режиме онлайн. Паски будут освящать в условиях повышенной антивирусной безопасности - в пекарнях и местах продажи этих пасок.

Об этом сообщил и.о.председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

"Прошлые выходные область впервые провела в особых условиях ограничения передвижения. Это вынужденная мера, вызванная необходимостью минимизировать социальные контакты для снижения рисков распространения коронавируса... Такие же правила распространяются на пасхальные праздники - на 18, 19, 20 апреля и на поминальную неделю", - сказал Володин.

По его словам, на Пасху священники будут проводить праздничные службы в режиме онлайн.

"Святить паски также будут в условиях повышенной антивирусной безопасности - в пекарнях и местах продажи этих пасок. От вас требуется только одно - соблюдать карантин и не выходить из дома без особой надобности. Избегайте прогулок, пикников, кладбищ большими группами и без защитных масок", - подчеркнул Володин.

"Сейчас многое зависит от нашего самосознания и готовности соблюдать установленные правила. Это касается не только населенных пунктов и районов области, где выявлены очаги заболевания", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, Коронавирус, Пасха, Covid-19, Василий Володин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
02 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
03 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
04 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
05 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь