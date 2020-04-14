Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области

Новости Украины:На Киевщине в Пасху священники будут проводить праздничные службы онлайн.

В Киевской области на Пасху священники будут проводить праздничные службы в режиме онлайн. Паски будут освящать в условиях повышенной антивирусной безопасности - в пекарнях и местах продажи этих пасок.

Об этом сообщил и.о.председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

"Прошлые выходные область впервые провела в особых условиях ограничения передвижения. Это вынужденная мера, вызванная необходимостью минимизировать социальные контакты для снижения рисков распространения коронавируса... Такие же правила распространяются на пасхальные праздники - на 18, 19, 20 апреля и на поминальную неделю", - сказал Володин.

По его словам, на Пасху священники будут проводить праздничные службы в режиме онлайн.

"Святить паски также будут в условиях повышенной антивирусной безопасности - в пекарнях и местах продажи этих пасок. От вас требуется только одно - соблюдать карантин и не выходить из дома без особой надобности. Избегайте прогулок, пикников, кладбищ большими группами и без защитных масок", - подчеркнул Володин.

"Сейчас многое зависит от нашего самосознания и готовности соблюдать установленные правила. Это касается не только населенных пунктов и районов области, где выявлены очаги заболевания", - добавил он.