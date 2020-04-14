В Азовском море задержали браконьеров с уловом на миллион гривен (Видео)

В Азовском море пограничники задержали браконьеров, в их плавсредстве обнаружили более 850 кг незаконно выловленной камбалы, чем нанесен ущерб на сумму почти 1 220 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. "Во время проверки побережья Азовского моря в населенном пункте Ялта Донецкой области обнаружили трех граждан Украины, которые вернулись с моря после рыбного промысла. В плавсредстве граждан находилось более 850 кг камбалы, выловленной с помощью запрещенных орудий лова - сетей жаберных", - говорится в сообщении. За нарушение пограничного режима пограничники привлекли мужчин к административной ответственности, а также запретили выход в море сроком на месяц. Кроме того, по признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УКУ "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом", сотрудники Нацполиции внесли данные в ЕРДР. Отмечается, что по результатам подсчета - мужчины незаконным путем выловили 1435 шт. калкана азовского, чем нанесли ущерб государству на сумму почти 1 220 000 грн.