На всех въездах в Киев будут измерять температуру

Новости Украины:С четверга 16 апреля до понедельника 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев.

С 16 по 20 апреля посты, установленные на въездах в Киев, усилят контроль за самочувствием водителей и пассажиров транспорта, направляющегося в столицу, заявляет мэр города Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля до понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко на онлайн брифинге во вторник.

Он также напомнил, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в поминальные дни все кладбища города будут закрыты.

"Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай, всего уже 551 зараженный.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.