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Шмыгаль о пожарах в Чернобыле: ГСЧС удалось укротить огонь

Шмыгаль о пожарах в Чернобыле: ГСЧС удалось укротить огонь
14:12 Сегодня Телеграф Фото: dsns.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского правительства заявил, что под Чернобылем потушили огонь - местами тлеет трава.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дополнительные затраты на преодоление пожаров - цена безразличия некоторых лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

"Власть продолжает принимать меры по предотвращению пожаров и преодолению их последствий... Дополнительные расходы — это цена равнодушия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что на прошлой неделе Кабмин предложил существенно увеличить ответственность за поджог сухостоя, и Верховная Рада приняла закон о повышении штрафов в 18 раз.

"Спасатели самоотверженно борются с ликвидацией пожаров по всей стране. Только в зоне отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них 3 самолета и 3 вертолета. По состоянию на 7 часов 14 апреля им удалось укротить огонь. Сейчас наблюдается лишь незначительное тление лесной подстилки отдельными очагами", - добавил Шмыгаль.

В Чернобыльской зоне больше недели горят леса: что известно на 14 апреля

Как сообщалось, правительство выделило из резервного фонда дополнительные 100 млн грн для ГСЧС на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Государственному агентству по управлению зоной отчуждения направляют 34,8 млн грн, а Государственному агентству лесных ресурсов — 10,1 млн грн.

Ранее председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что спасатели фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах ежедневно. Иногда эта цифра возрастает до 1200 пожаров.

Как утверждают эксперты, нынешний пожар в чернобыльской зоне – наибольший со времен аварии в 1986-ом.

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Пожар, Кабмин, Чернобыль, ГСЧС, Денис Шмыгаль, Пожары в Чернобыле.
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