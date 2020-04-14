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Нет дыма без огня: На Дарнице горела трансформаторная подстанция (Фото)

Нет дыма без огня: На Дарнице горела трансформаторная подстанция (Фото)
14:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Киевщине горема трансформаторная станция "Харьковская", сторудникам ГСЧС удалось вовремя ликвидировать пожар.

В Киеве ликвидировали пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская".

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"14 апреля в Дарницком районе города Киева по ул. Ревуцкого, 40 произошло возгорание в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" (мощность 10 кВ). К тушению привлечены 12 чел. личного состава и 3 единицы техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 11:54 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" в Дарницком районе локализован на площади 15 м кв. В 12:03 пожар в здании трансформаторной подстанции "Харьковская" ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

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Киев, Пожар, Карантин, ГСЧС, Трансформатор.
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