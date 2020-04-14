Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице

Новости Украины:Во время проведения очередного брифинга, Виталий Кличко рассказал, при каких обстоятельствах в Украине ослабят карантин.

Власти Киева после Пасхальных праздников готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мероприятий, если количество больных коронавирусом начнет уменьшаться.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина-24".

По его словам, сейчас столичные власти разрабатывают программу постепенного выхода из режима строгих ограничений.

"Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача - не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса", - отметил городской голова.

По словам Кличко, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будут рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер. Если же количество инфицированных будет расти - ограничения могут усилить.

Также Кличко прокомментировал информацию некоторых СМИ о том, что пик заболеваемости в столице ожидают 24 апреля.

"Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире Института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности Киев, может достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, - мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил", - подчеркнул Кличко.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.