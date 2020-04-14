СМИ: первый замглавы КГГА попался на взятке

Новости Украины:Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски.

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) в настоящее время проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозник неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика, сообщил ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" эту информацию.

Как отмечается в сообщении, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

В эфире ТСН были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника.