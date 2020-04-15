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СБУ разоблачила сеть сбыта наркотиков в Киеве (Фото)

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СБУ разоблачила сеть сбыта наркотиков в Киеве (Фото)
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:В Киеве ликвидирована сеть сбыта кокаина.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали сеть сбыта кокаина в Киеве и Киевской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес житель Киева, который реализовывал кокаин оптом и в розницу проверенным клиентам.

"В среднем он сбывал 1 грамм наркотика за $150", - говорится в сообщении, на официальном сайте  СБУ во вторник.

Подозреваемый был задержан сотрудниками СБУ  под подъездом собственного дома с пакетом кокаина для очередного клиента.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника и хранения наркотиков правоохранители обнаружили и изъяли более 700 граммов кокаина, орудия для фасовки наркотика, в частности электронные весы, зип-пакеты и тому подобное", - рассказали в СБУ.

По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика составляет более $ 100 000.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

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Киев, СБУ, Кокаин, Наркоторговля.
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