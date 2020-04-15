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Поджоги в зоне отчуждения: полиция вручила подозрения двум лицам

Поджоги в зоне отчуждения: полиция вручила подозрения двум лицам
06:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Правоохранители столичного региона вручили двум лицам подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

Об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, пишет hromadske.

"Двум лицам сообщили о подозрении в том, что они причастны к поджогам в зоне отчуждения, что, по мнению следствия могло вызвать такие масштабные пожары. Следствие продолжается. Они не задержаны", - пояснил спикер.

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Один из подозреваемых - местный житель села Раговка на границе Житомирской и Киевской областей. По словам пресс-секретаря, полиция продолжает искать и других возможных причастных. Шевченко отметил, что пока есть предположение, что в зоне отчуждения могла действовать группа лиц.

"Есть несколько признаков, что могли быть другие лица, которые проникли в зону отчуждения. Полицией изучаются причины таких масштабных пожаров и не единичных очагов возгорания. Этот пожар был необычен тем, что было несколько очагов во многих местах. Пока это предположение, что могла действовать группа лиц", - сказал Шевченко.

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По словам спикера МВД, подозреваемые объясняют, что они поджигали нечаянно, из бытовых причин.

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Пожар, Чернобыль, Нацполиция.
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