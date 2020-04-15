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Усиление карантина - на праздники в Запорожской области "закроют" четыре города

Усиление карантина - на праздники в Запорожской области "закроют" четыре города
16:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Запорожской области власти планируют усилить карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

В Запорожской области в связи с выявленными новыми случаями заболевания коронавирусом усиливаются карантинные мероприятия в Мелитополе, Запорожье, Энергодаре и Бердянске. В ближайшие дни въезды в эти города будут максимально ограничены.

Об этом на брифинге заявил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок.

"На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будут ограничены. Это не касается "скорых" и тех, кто работает на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Но все, кто не имеет прописки и захотят въехать в город, не смогут этого сделать. Поэтому, заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома", - сказал руководитель области.

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На брифинге также стало известно, что количество больных в Энергодаре (город, входящий в карантинную зону) увеличилось. Сейчас там уже 5 подтвержденных случаев заболевания.

"Только что получили еще один результат ПЦР-анализа от вирусологической лаборатории Запорожского областного лабораторного центра. У пациента, госпитализированного в инфекционное отделение Энергодарской больницы СМСЧ (Специализированная медико-санитарная часть) с пневмонией, подтвердили коронавирус. Сейчас пациента перевозим в инфекционное отделение КНП "Днепрорудненская многопрофильная городская больница" Днепрорудненского горсовета со всем необходимым для лечения", - говорится в сообщении руководителя Энергодарской больницы СМСЧ (Специализированная медико-санитарная часть) Андрея Бредихина.

По состоянию на утро 15 апреля в Запорожской области COVID-19 был диагностирован у 99 человек (12 из которых уже выздоровели, 2 человека умерли).

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Запорожье, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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