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На Тернопольщине усилили карантинные ограничения

На Тернопольщине усилили карантинные ограничения
16:50 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В свзи с распространением коронавируса в Тернополе усилили ограничительные меры.

В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook.

"Дополнительные ограничения приняли сегодня на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе", - говорится в сообщении.

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Так, было запрещено:

  • массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы;

  • продавать весовое мороженое, напитки на разлив (квас, газированные, охладительные и другие напитки) через мелкорозничную торговлю;

  • работать пунктам приема вторсырья (макулатура, стекло, пластик, металлолом)

  • уличные автоматы самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Владельцев банкоматов, водоматов, терминалов и платежных киосков обязали убирать не менее двух раз в день и провести дезинфекцию.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Тернополь, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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