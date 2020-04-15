Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за прошедшие сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня российско-оккупационные войска дважды решились на нарушение режима прекращения огня. Для осуществления провокационных обстрелов наших позиций противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы помешали врагу реализовать свои преступные цели", - сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи города Попасная в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А рядом с селом Крымское подразделения Объединенных сил зафиксировали использование противником гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. В районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.