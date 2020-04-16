Уличная стрельба: В Одессе неизвестный стрелял в иностранца

Новости Украины:В Одессе неизвестный отрыл стрельбу по иностраннцу.

Вчера около девяти часов вечера на Крымском бульваре в Одессе неизвестный стрелял в иностранца.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"В результате противоправных действий неустановленного пока мужчины огнестрельные ранения ноги получил 46 - летний гражданин другого государства. От написания заявления и предоставления каких-либо объяснений пострадавший отказался", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, потерпевший гражданин Азербайджана. Само событие произошло возле ТЦ "Сити Центр". Неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону потерпевшего, после чего скрылся.

По факту хулиганства следственным отделом Суворовского ОП начато уголовное производство. Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.