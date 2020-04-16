Киевских работодателей призвали обеспечить работникам дистанционную занятость

Новости Украины:Мэр Киева призвал работодателей в ближайшие дни максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководителей предприятий и работодателей в ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников.

Об этом он сказал во время брифинга.

"Я обращаюсь, в частности, к руководителям предприятий. К работодателям. В ближайшие несколько дней максимально обеспечить дистанционную работу сотрудников. Такое строгое ограничение обусловлено тем, что по прогнозам медиков, экспертов, после праздников может произойти резкий рост количества больных коронавирусом.

Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы продолжаем такие ограничительные меры", - сказал Виталий Кличко.