Кличко: Если закончится карантин, пробное ВНО может состояться в июне

Новости Украины:Мэр Киева, во время проведения брифинга заявил, что при окончании карантина в Украине, пробное ВНО пройдет в июне.

Внешнее независимое оценивание состоится в столице любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры.

Об этом на брифинге 16 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы работаем в этом вопросе с Министерством образования. Насколько мне известно, из-за ограничительных мер в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если в начале июня, тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25 июня - основной сессии ВНО", - сказал Кличко.

Он отметил, что если же сроки ограничений будут продлены, и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО.

По его словам, сегодня главная задача - подготовить выпускников к ЕГЭ, а учеников других классов - к переходу в следующие классы.

Как сообщалось, до 24 апреля в Украине введен общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса.

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий 15 апреля заявила, что дата проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году зависит от срока завершения карантина. Минобразования разработало два сценария - в июне и августе.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.