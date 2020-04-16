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Четверг, 16.04.2020
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Карантинные ограничения: После Пасхи могут снять особый режим въезда в столицу

Карантинные ограничения: После Пасхи могут снять особый режим въезда в столицу
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Украине после 20 апреля планируют снять ограничения на въездах в Киев.

Усиленный контроль на всех въездах в Киев продлится до понедельника, 20 апреля, после этого ограничения могут снять.

Об этом во время брифинга по введению обязательной термометрии водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Сегодня с 13 часов вводится особый режим въезда в город Киев. Особенность его только в том, что на въезде проверяется температура, то есть температурный скрининг осуществляется в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте, а также в легковых автомобилях, в которых находится три и более человек. Таких пунктов на въезде в город - 9", - сказал Пантелеев.

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Он отметил, что к контролю привлечены все службы. Контроль осуществляют медики, также на постах присутствуют представители полиции, ГСЧС.

"Меры вынужденные. Мы видим, что сейчас уже на подъездах к Киеву есть трудности с движением, но мы предупреждали об этом заранее, все знали, что сегодня вводятся ограничения", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что такие меры будут действовать до понедельника, 20 апреля.  

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"Такие мероприятия мы планируем проводить до понедельника включительно, но относительно самого понедельника решение будет принято позднее, возможно после проведения Пасхи ограничения будут сняты, если мы увидим, что ситуация стабильная и в Киеве нет какого-то большого количества людей рядом с культовыми сооружениями", - отметил Пантелеев.

Как сообщалось, с четверга, 16 апреля, по понедельник, 20 апреля, будет введен усиленный контроль на всех въездах в Киев. Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут измерять температуру.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Киев, Украина, КГГА, Карантин, Пасха.
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