Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)

Новости Украины:На Киевщине ураганный ветер поднял над городом облака пыли, в результате чего сильно снизилась видимость.

Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня в столице порывы ветра 17-22 м/с.

"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киев и пригороды накрыла пыльная буря. pic.twitter.com/xq7IGQOZYD — Сергей из Киева. (@SergUA63) April 16, 2020

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.