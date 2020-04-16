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Четверг, 16.04.2020
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Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)

Пылевая буря в столице: в КГГА объяснили причину явления (Видео, Фото)
16:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:На Киевщине ураганный ветер поднял над городом облака пыли, в результате чего сильно снизилась видимость.

Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня в столице порывы ветра 17-22 м/с. 

"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", - говорится в сообщении.

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Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Киев, Стихия, Буря, КГГА, Ветер.
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