Уровень опасности оранжевый: к акваториям Черного и Азовского морей приближается шторм

Новости Украины:К акваториям Черного и Азовского морей приближается шторм.

В акватории Черного и Азовского морей приближаются сильные порывы ветра.

Об этом говорится в штормовом предупреждении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает УНН.

"В ближайший час с сохранением ночью и утром 17 апреля на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм (до 2 метров - ред) (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в экосистемах Житомирской области по состоянию на 18:00 четверга зарегистрировали 48 пожаров, спасатели продолжают ликвидацию пожаров.