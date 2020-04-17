"Красный уровень" опасности: На улицу в Киеве лучше не выходить

Новости Украины:По состоянию на утро пятницы Киев занимает второе место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха.

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве составляет 163 пункта, при норме до 50.

Об этом сообщает портал iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

По состоянию на 8:20 Киев занимает второе место в рейтинге городов мира по загрязнению воздуха. На первом месте китайский город Чунцин. Напомним, вчера индекс загрязнения Киева был 380, и столица Украины на один день стала самым грязным городом в мире.

Киевлянам рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна.

По словам киевлян, ночью они плохо спали, потому что запах дыма попадал в квартиры.

Как сообщалось, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. До этого в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения.

Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.