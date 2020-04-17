В Житомирской области пожар уничтожил восемь домов

Новости Украины:В Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорели восемь зданий, в том числе три жилых.

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на с. Новоселка, затем повредил и уничтожил восемь зданий, три из которых жилые и пять нежилых, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"16 апреля в 16 час. 56 мин. вблизи с. Новоселка Радомышльского района возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новоселка", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.

В 19:00 пожар зданий ликвидировали и в 23:25 локализовали пожар сухой травы и травяного настила (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива).

Отмечается, что по состоянию на 7:00 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 16 человек личного состава и 3 единицы техники.