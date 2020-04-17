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В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и парня, а затем выпрыгнул с 8-го этажа

В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и парня, а затем выпрыгнул с 8-го этажа
11:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: one.kr.ua

Новости Украины:В Кривом Роге убийца девушки и ее молодого человека выпрыгнул из окна на восьмом этаже.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с охотничьим ружьем напал на молодую пару. В результате девушка 25 лет погибла на месте, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Её 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации", - написал он на своей странице в Facebook.

Полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого, проанализировав видео камер системы "Безопасный город". Им оказался Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения.

"В момент когда подразделение спецназа полиции "КОРД" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - сообщил Геращенко.

"По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала - ревность", - добавил он.

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По данным Криворожского отдела полиции, девушка погибла от ранения в грудь. Молодой человек получил ранения ног.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление обстоятельств происшествия.

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Полиция, Убийство, Криминал, Самоубийство, Кривой Рог.
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