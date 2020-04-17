На левом берегу Киева загорелся ресторан

На левом берегу Киева 17 апреля загорелся ресторан "Новая земля". Видео очевидцев выложено на странице сообщества ДТП. Киев.
В кадр попал большой столб черного дыма над озером.
"Возгорание возникло в одноэтажном отдельно стоящем здании кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место происшествия выехали пожарные двух частей", – сообщили в ГСЧС изданию Сегодня.
Как сообщалось, ранее в Николаевской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов КП "Санитарная очистка города".