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На Житомирщине продолжают тушить лесную подстилку, привлекли авиацию

На Житомирщине продолжают тушить лесную подстилку, привлекли авиацию
15:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу продолжают оказывать помощь работникам лесхозов Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки.

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу продолжают оказывать помощь работникам лесхозов Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на территории Выступовицкого лесничества вблизи села Рудня и села Выступовичи к тушению привлечен 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 41 человек и 11 единиц техники; на территории Бережестского лесничества вблизи села Бережесть к тушению привлечены 220 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 человек и 10 единиц техники.

Привлечена авиация ГСЧС, а именно 3 самолета АН-32П.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

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14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

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Пожар, Житомирская область, Спасатели, ГСЧС.
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