На Днепропетровщине зафиксировали еще 10 случаев заражения COVID-19

Новости Украины:В Днепропетровской области коронавирус выявили еще у 10 жителей.

Коронавирус за сутки обнаружили еще у 10 жителей Днепропетровской области, таким образом количество заболевших в регионе возросло до 104 человек, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"COVID-19 обнаружили еще у 10 жителей области. В общем, имеем 104 случаев коронавирусной инфекции", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

В ОГА также отметили, что девять жителей области уже выздоровели от коронавируса.

Напоминаем, в Украине зафиксирован 4662 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 501 новый случай.