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Обмен опытом: В Днепре прошел уникальный телемост с врачами из Уханя (Видео)

Обмен опытом: В Днепре прошел уникальный телемост с врачами из Уханя (Видео)
15:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Днепре прошел телемост с колегами из китайского Уханя для обмена опытом.

В Днепре состоялся первый в Украине уникальный телемост с врачами из китайского Уханя, который стал эпицентром распространения смертельного коронавируса COVID-19.

Видеотрансляция телемоста доступна на YouTube-канале Днепропетровской ОГА.

"За последние месяцы перед нами появились новые вызовы, а именно - распространение эпидемии и массовое заражение людей вирусом Covid-19. Для нас очень ценный опыт китайских специалистов в борьбе с этой болезнью. Они первыми столкнулись с этим вирусом в мире и показали очень успешные результаты в сдерживании массового распространения вируса. По сути, они первыми успешно остановили эту эпидемию в своей стране, сделав значительный вклад в спасение жизней в Китае и во всем мире. Ваш опыт невозможно переоценить. И мы бы хотели попросить вас поделиться практиками и методическими рекомендациями в борьбе с этими болезнями. И мы готовы внедрить эффективные практики и методы работы в дальнейшем для лечения этого заболевания", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, открывая телемост. 

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В онлайн-режиме к телемосту присоединились около тысячи медиков Днепропетровской области, среди которых были врачи госпитальных баз, семейные доктора и ученые. Консультации они получали от коллег из пекинского госпиталя Чаоянг, которые спасали зараженных коронавирусом жителей Китая. Медики обсудили тему диагностики заболевания, оказания помощи больным, как в госпитале, так и дома, а также тему организации лечения в интенсивной терапии для тех, кто нуждается в восстановлении жизненно важных функций.

"Посоветовались по организации и срокам карантина. Обсудили и гипотезы относительно специфики природы нового вируса. Это крайне важно для прогнозирования дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире", - заключил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Как сообщалось ранее, в Министерстве здравоохранения Украины готовы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, конечной целью которых является найти лекарство от коронавируса.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.

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Украина, Днепр, Карантин, Ухань, Телемост.
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