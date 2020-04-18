В Киеве значительно снизилось загрязнение воздуха

Новости Украины:В Киеве индекс загрязнения составляет 87, при норме в 50 пунктов.

К вечеру субботы, 18 апреля, Киев опустился с первого места на 20 в рейтинге загрязненности воздуха.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 20:00 индекс загрязнения составляет 87, при норме в 50 пунктов.

Напоминаем, заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что существующие показатели оцениваются как некритические для населения.