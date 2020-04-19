На Ривненщине произошло смертельно ДТП, погиб младенец

Новости Украины:В Ривненской области столкнулись BMW и ВАЗ, погиб семимесячный ребенок.

Семимесячный ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ривненской области. 19-летняя девушка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"В ДТП на Ривненщине погиб 7-месячный младенец. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Ривненском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о ДТП на автодороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Великий Житин поступила в полицию сегодня, 18 апреля, в 16:15.

По предварительной информации, в результате столкновения легковушек BMW-520 I и ВАЗ-2106 погиб семимесячный ребенок, а 19-летнюю пассажирку с политравмой и переломом таза доставили в больницу, где ее обследуют медики.

Также сообщается, что на месте происшествия работали следователи Главного управления Национальной полиции и патрульные полицейские.