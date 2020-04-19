В Харькове открыто производство из-за работающих рынков во время карантина

Новости Украины:В Харькове по состоянию на субботу продолжали работать 31 рынок и торговые площадки.

Вопреки требованиям постановления Кабинета министров Украины и постановления Главного государственного санитарного врача Украины по состоянию на субботу продолжали работать 31 рынок и торговые площадки в Харькове. Об этом сообщает полиция области.

В ходе проверок нарушения выявлены почти во всех районах города.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Сейчас создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области и следственных СУ ГУНП в Харьковской области. Проводятся первоочередные следственные действия.