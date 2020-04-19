Сильные заморозки: жителей столицы предупредили о снижении температуры воздуха

Новости Украины:20-22 апреля в столице значительно похолодает.

В Киеве 20-22 апреля ожидаются сильные заморозки воздуха и почвы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 20 апреля в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности - оранжевый). Также 21-22 апреля - заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Городская власть напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения.

"В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - отметили в КГГА.