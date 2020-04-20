В Мариуполе от коронавирусной инфекции выздоровела 95-летняя женщина

Новости Украины:На Донетчине от коронавируса выздоровели две женщины.

В Мариуполе от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровела 95-летняя женщина, а в Дружковке - 78-летняя пациентка.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Выздоровели две женщины - 95-летняя пациентка из Мариуполя и 78-летняя - из Дружковки", - написал глава области.

Однако, отметил он, новый случай COVID-19 подтвержден у 59-летней жительницы Мариуполя - жены ранее диагностированного больного коронавирусной болезнью. По информации медиков, состояние его здоровья удовлетворительное.

"На сегодня у нас в области 16 случаев СOVID-19 лабораторно подтвержденных с начала объявления карантина. Из них 1 летальный, 10 завершились выздоровлением, 5 пациентов продолжают лечение", - констатировал Кириленко и призвал всех жителей Донетчины заботиться о своем здоровье и безопасности окружающих, соблюдать правила карантина и не выходить из дома без крайней необходимости.