На Закарпатье было зафиксировано два землетрясения (Фото)

Сегодня, 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.
Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.
Напоминаем, на днях у берегов Японии произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали магнитуду в 6,6 балла.