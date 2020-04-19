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На Закарпатье было зафиксировано два землетрясения (Фото)

На Закарпатье было зафиксировано два землетрясения (Фото)
23:48 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Закарпатской области произошло два землетрясения.

Сегодня, 19 апреля, в Закарпатской области было зафиксировано сразу два землетрясения.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Как отмечается, источники землетрясений находились в районе г. Ужгород, Закарпатской области на глубине 5 км. Толчки могли ощутить некоторые люди.

Первое землетрясение произошло в 08:45, его магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера. Второе - в 10:25. Оно было слабее - 1,5 балла.

Напоминаем, на днях у берегов Японии произошло мощное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали магнитуду в 6,6 балла.

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Землетрясение, Закарпатье, Магнитуда.
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