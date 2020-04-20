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В Харькове проверяют информацию о нарушениях карантина в храмах

В Харькове проверяют информацию о нарушениях карантина в храмах
01:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:В Харькове на территории храма собралось около 50 граждан.

Полиция Харькова проверяет информацию о нарушениях карантинных норм в храмах города. Об этом сообщает полиция области.

Отмечается, что сообщение о нарушении постановления Кабинета Министров Украины относительно скопления людей на территории церкви по улице Клочковской не нашло своего подтверждения.

19 апреля около 00:50 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что на территории храма собралось около 50 граждан, что является нарушением карантинных правил.

В ходе проверки правоохранители установили, что на улице возле религиозного сооружения находится около 20 человек, которые находятся на определенном расстоянии друг к другу. Установить местонахождение заявителя полицейским не удалось. Жалобы и заявления от других лиц не поступало.

Московским отделом полиции проводится проверка выявленного нарушения карантинных норм в храме по улице Академика Павлова. В настоящее время решается вопрос о привлечении представителей религиозного заведения к административной ответственности по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Еще одно нарушение выявлено в Киевском районе в ходе мониторинга сети Интернет. В одной из социальных сетей опубликовано видео, на котором во дворе храма по улице Валентинивський собралось около 50 прихожан. Граждане нарушили разрешены правила дистанции. Указанная информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Проводится проверка.

Напомним, полиция начала производство из-за нарушения карантина в Святогорской и Почаевской лаврах.

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Харьков, Карантин, Коронавирус, COVID-2020.
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