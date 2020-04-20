На Полтавщине полиция разоблачила наркопритон

Новости Украины:В Полтавской области ликвидировали наркопритон.

Свой дом для употребления наркотических средств оказывал 24-летний житель одного из сел Гребенковского района Полтавской области. Во время санкционированного обыска там обнаружили лиц в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает полициz области.

Также в помещении нашли вещи, которые могут быть доказательной базой в уголовном производстве.

По данному факту следователи Гребенковского отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 317 Уголовного кодекса Украины - содержание мест для незаконного употребления наркотических средств. Мужчине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Напомним, в центре Славянска ликвидировали наркопритон.