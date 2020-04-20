В Херсонской области полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Новости Украины:В Херсонской области 12-летний мальчик ушел из дома и не вернулся.

18 апреля в Олешковское отделение полиции обратились родные двух детей из с. Раденск, которые около 14:30 ушли из дома и до вечера не вернулись.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Всю ночь продолжались полицейские меры по поиску 8-летней девушки и ее 12-летнего брата.

В воскресенье утром оперативники разыскали сестру и вернули ее домой. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения малолетнего Ганасяка Данилы Михайловича.

Парень одет в черную куртку, черную шапку с синей полосой, серые спортивные штаны.

В случае владения какой-либо информацией о местонахождении ребенка просьба позвонить по номеру 102.