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Понедельник, 20.04.2020

На Житомирщине огонь охватил леса и села: видео с дрона

16 апреля ГСЧС получила информацию о возгорании сухой травы и лесной подстилки на территории Выступовичского лесничества вблизи сел Рудня и Выступовичи в Житомирской области. Огонь до сих пор не удалось потушить. Во время пожаров в области вместе с травой в селе Новоселка сгорели или были повреждены восемь зданий. На видео, опубликованном на Youtube-канале Радио Свобода, показано сгоревшее село Магдин Овручского района Житомирской области. По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на данный момент над ликвидацией пожара работает 1055 человек и более 100 единиц техники.
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Пожар, Житомирская область, Спасатели, Лес, ГСЧС.
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