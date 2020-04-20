Аваков: В Чернобыльской зоне из четырех очагов пожара один локализирован

Новости Украины:Министр внутренних дел Украины рассказал о ситуации с пожарами в Житомирской области и в Чернобыльской зоне.

Спасатели локализировали два из четырех очагов пожаров в Житомирской области и один из четырех - в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По итогам работы вчера и ночью - утром провели облет зон пожаров. По Чернобыльской зоне - из 4 очагов один локализирован. По Житомирской - из 4 локализировано 2. При этом не очень хороший на сегодня прогноз по ветру - до 20 м/с - это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!", - написал Аваков на странице в Твиттере в понедельник утром.

Позже министр на странице в Фейсбуке призвал тех, кто имеет информацию о возникновении пожаров, обратиться к правоохранителям.

"Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это - особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. Мы это очень ясно все понимаем. И мериться не намерены – и принимаем меры. Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию", - подчеркнул глава МВД.

Аваков еще раз отметил, что полиция уже занимается этим и другими инцидентами, и добавил, что злоумышленникам грозит не только штраф.

"Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники… ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - написал он.

Как сообщалось, по информации Госслужбы по ЧС, по состоянию на 7:00 20 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели тушат пожары на территории Корогодского, Лубянской, Паришивського, Дитяткивського и Денисовицького лесничеств.

"Основные усилия направлены на локализацию 4 ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и одного торфяника в ячейках, пройденных огнем", - сказано в сообщении.

Также ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств Житомирской области (ГП "Овручское ЛГ", "Овручское СЛГ", "Словечанское ЛГ" и "Словечанский лесхоз АПК") по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.