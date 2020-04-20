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Украинцев предупреждают о заморозках

Украинцев предупреждают о заморозках
13:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0...-5°.

На территории Украины, в том числе Киеве и Киевской области, ночью ожидаются заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 21, 22 и 23 апреля в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (І уровень опасности - желтый), ночью 21 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей, 23 апреля в Сумской и восточных областях заморозки и в воздухе (сильные) 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

На 21 апреля синоптики прогнозируют в Украине ночью без осадков, днём, кроме юга и запада, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, кроме крайнего юга, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днём 8-13° тепла, в Закарпатье до 18°.

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В Киеве 21 апреля ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 10-12° тепла.

В Украине 22 апреля ночью без осадков, дождь возможен лишь на крайнем востоке, а днем по стране, кроме северных областей, местами небольшой дождь.

22 апреля на юге, 23 апреля в западных и северных областях дневная температура - 10-15°.

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Погода, Дождь, Заморозки, Синоптики, Прогноз погоды.
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