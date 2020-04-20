Пожары в Чернобыле: спасатели ликвидируют отдельные очаги

Новости Украины:В Чернобыльской зоне ведется ликвидация нескольких очагов лесных пожаров.

Спасатели продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств в зоне отчуждения и безусловного отселения по состоянию на 18:00 20 апреля.

Об этом сообщается на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook в понедельник.

"Утром 20 апреля удалось локализовать один очаг пожара вблизи с.Корогод. Сейчас основные усилия направлены на тушение других трех ячеек вблизи с.Рассоха, с.Кривая Гора, с.Рудьки и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем. Принимаются все возможные меры для максимального пролития отдельных очагов тления травяного настила, пней, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения образования новых в районе вышеуказанных сел", - говорится в сообщении.

В сбросе огнетушащих веществ на очаги тления задействованы три вертолета и тяжелая инженерная техника. "Благодаря проведенным мерам ячейки возгораний и задымления значительно уменьшились", - отмечают в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

В ликвидации ячеек пожаров задействованы подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которым помогают сотрудники лесных пожарных станций Государственного специализированного предприятия "Северная пуща".

В настоящее время в чернобыльской зоне скорость ветра достигает 23 км/ч, радиационная ситуация находится под контролем, контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены.