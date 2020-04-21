Полиция Киева задержала мужчину, стрелявшего по прохожим

Новости Украины:В столице полицейские задержали киевлянина, который из окна стрелял в прохожих.

Столичные правоохранители задержали мужчину, который из окна своего дома обстреливал прохожих.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В Соломенское управление полиции обратилась жительница столицы и сообщила о том, что на улице Академика Стражеско слышны выстрелы. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что обстрел велся из окна квартиры на третьем этаже. Поскольку добровольно впустить правоохранителей ее житель отказался, в дом они попали при поддержке сотрудников полка полиции особого назначения №1. Во время неотложного обыска был обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет.

"Чтобы скрыть свою причастность к событию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями. Пистолет, а также три стреляных гильзы из-под резиновых пуль, которые нашли возле подъезда дома, эксперты изъяли и направили на проведение баллистической экспертизы", - отметили в полиции.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Местный житель, 1979 года рождения, ранее отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Нарушителю грозит до семи лет заключения.