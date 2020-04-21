Чернобыльские пожары: ГСЧС показала быт спасателей (Видео)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уверяют, что спасатели, которые привлечены к тушению пожаров в Чернобыльской зоне, обеспечены продуктами питания и надлежащими санитарно-гигиеническими условиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС и опубликовали видеоролик о быте пожарных в Чернобыльской зоне. "Учитывая информацию в соцсетях о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожарные имеют ненадлежащие условия работы и не обеспечены продуктами питания, в ГСЧС рассказали, как питается и где отдыхает личный состав, привлеченный к тушению пожаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 20 апреля в целом к тушению пожаров привлечено 1 322 человека и 292 единицы техники. Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГСЧС Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей развернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Диброва. На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях и обеспечение продуктами питания. Завтракают и ужинают пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды им доставляют к месту тушения пожаров, подчеркнули в пресс-службе. Для сводных отрядов пищу готовят в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО. Кроме того, для спасателей созданы надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также проводится дозиметрический контроль и медицинское обеспечение, заявили в ГСЧС. Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне тушат с 4 апреля. Сейчас там тлеют отдельные участки сухой травы, пни, древесина.