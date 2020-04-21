Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают вариант продления карантина
COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают вариант продления карантина
ВОЗ: Коронавирус имеет животное происхождение
ВОЗ: Коронавирус имеет животное происхождение
Шевченко — единственный кандидат на должность президента лиги
Шевченко — единственный кандидат на должность президента лиги
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля

От 30 до 50 тыс грн: Кличко рассказал о зарплатах медиков в Киеве

От 30 до 50 тыс грн: Кличко рассказал о зарплатах медиков в Киеве
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн.

Столичные врачи, работающие с больными коронавирусной болезнью Covid-19, получили за март заработную плату в размене от 30 тыс до 50 тыс грн, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными Covid-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. Таким образом, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тыс гривень, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривень", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник..

В среднем доплата за март медперсоналу, работающего с больными Covid-19, составляет: врачам – 17 тыс грн, медицинским сестрам - 13 тыс грн, младшему медицинскому персоналу - 11 тыс грн.

По словам мэра Киева, сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мерах по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март - для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн. В среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс грн, фельдшеры – 5,5 тыс грн, а санитары – 1,9 тыс грн.

Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным Covid-19, сообщил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве за минувшие сутки 20 апреля подтвердили 42 новых случая заболевания коронавирусом, два человека скончались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в Киеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
04 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
05 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличили минимальную помощь по безработице
В Украине увеличили минимальную помощь по безработице
Карта коронавируса в Украине и мире 21 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: Онлайн
В России за сутки более 5600 тысяч человек заразились коронавирусом
В России за сутки более 5 тысяч человек заразились COVID-19
ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство
ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь