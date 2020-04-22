Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Киев улучшил свои показатели в рейтинге по качеству воздуха среди городов мира

Киев улучшил свои показатели в рейтинге по качеству воздуха среди городов мира
00:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Киев улучшил показатели качества воздуха в мировом рейтинге.

Киев поднялся в мировом рейтинге загрязнения воздуха на 46-е место. То есть, теперь он среди городов, где хорошее качество воздуха.

Об этом сообщает QIAir.

По состоянию на 21:20 Киев занимает 46-е место из 97 городов мира с индексом 36, а качество его воздуха характеризуется как хорошее и обозначено зеленым цветом.

Качество воздуха в Киеве сейчас наравне с Москвой и лучше, чем в Роттердаме и Загребе.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 16 апреля в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Министерство здравоохранения посоветовало киевлянам не выходить на улицу и не открывать окна из-за смога.

Осложнения от COVID-19: Загрязненный воздух делает людей более уязвимыми

В ГСЧС сообщили, что задымление в столице возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.

18 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что значительная часть дыма, который загрязняет воздух в Киеве, доносится из Житомирской области, где лесной пожар охватил территорию площадью около 2700 га.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Загрязнение, Воздух, Качество воздуха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
04 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
05 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь