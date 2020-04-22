Киев улучшил свои показатели в рейтинге по качеству воздуха среди городов мира

Новости Украины:Киев улучшил показатели качества воздуха в мировом рейтинге.

Киев поднялся в мировом рейтинге загрязнения воздуха на 46-е место. То есть, теперь он среди городов, где хорошее качество воздуха.

Об этом сообщает QIAir.

По состоянию на 21:20 Киев занимает 46-е место из 97 городов мира с индексом 36, а качество его воздуха характеризуется как хорошее и обозначено зеленым цветом.

Качество воздуха в Киеве сейчас наравне с Москвой и лучше, чем в Роттердаме и Загребе.

Как сообщалось, по состоянию на вечер 16 апреля в Киеве зафиксировали сильное загрязнение воздуха. Министерство здравоохранения посоветовало киевлянам не выходить на улицу и не открывать окна из-за смога.

В ГСЧС сообщили, что задымление в столице возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.

18 апреля Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что значительная часть дыма, который загрязняет воздух в Киеве, доносится из Житомирской области, где лесной пожар охватил территорию площадью около 2700 га.