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Коронавирус: число случаев инфицирования в Кременчуге возросло до 55

Коронавирус: число случаев инфицирования в Кременчуге возросло до 55
06:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Кременчуге выявлено 55 случаев COVID-19, в городе введены новые карантинные зоны.

По состоянию на вечер вторника в Кременчуге выявлено 7 новых зарегистрированных случаев COVID-19, всего - 55. Всего за весь период эпидемии выздоровели 7 человек, один человек умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Facebook.

По информации мэра, в большинстве, это пациенты и медицинские работники центральной районной больницы, которые являются жителями Кременчуга. Сейчас эпидемиологи и семейные врачи изучают круг контактных лиц и возможные пути инфицирования.

В связи с новыми случаями COVID-19 в городе введены новые карантинные зоны. Ежедневно обрабатываются жилые дома, места общественного пользования, остановки, дворы и дороги.

Коронавирус: за сутки в мире умерло более семи тысяч человек

По состоянию на 21 апреля в Полтавской облсти зафиксировали 101 случай заболевания COVID-19. Из них лабораторно коронавирус подтвердили у 34 медицинских работников.

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Кременчуг, Полтавская область, Коронавирус, Виталий Малецкий, Covid-19.
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