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Четверг, 23.04.2020

"Ощущение абсолютного апокалипсиса": последствия пожаров под Чернобылем показали на видео

Жуткие последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли с дрона. Украинский режиссер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем YouTube-канале. На видео запечатлены дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома. "Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", - написал на своей странице в Facebook автор.
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Пожары, ЧАЭС, Видео, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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