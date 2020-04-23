"Ощущение абсолютного апокалипсиса": последствия пожаров под Чернобылем показали на видео

Жуткие последствия пожаров в Чернобыльской зоне сняли с дрона. Украинский режиссер Станислав Капралов, который создал ролик, выложил видео на своем YouTube-канале. На видео запечатлены дотла выгоревшие гектары леса и заброшенные дома. "Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного. За последние 30 лет отсутствия человека в зоне Чернобыля флора и фауна возродились и стали такими, какими они были 150 лет назад, даже несмотря на радиацию. Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", - написал на своей странице в Facebook автор.