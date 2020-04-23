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СБУ блокировали незаконный сбыт оружия на Буковине

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СБУ блокировали незаконный сбыт оружия на Буковине
10:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Буковинец противоправно хранил боевые средства поражения в доме у знакомого.

Служба безопасности Украины предупредила в Черновицкой области незаконную реализацию огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, житель региона противоправно хранил в доме своего знакомого военные средства поражения. Клиентов фигурант подыскивал через личные связи среди представителей криминальных кругов, в том числе за рубежом. По оперативной информации, злоумышленник планировал контрабандой переправить средства поражения через государственную границу в одну из европейских стран.

Отмечается, что в рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задержали торговца оружием в одном из приграничных районов при попытке сбыта противопехотной мины, тротила, шести гранат, окопных кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1000 патронов к нему. Кроме того, во время обыска у задержанного изъято вещество, похожее на каннабис.

Полученные средства поражения и вещества направлены на экспертизу.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Проверяется информация о нелегальном вывозе изъятого оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

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СБУ, Буковина, Черновицкая область.
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