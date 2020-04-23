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Смертельное ДТП на Виннитчине: полицейский сбил пешехода (Фото)

Смертельное ДТП на Виннитчине: полицейский сбил пешехода (Фото)
14:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: vn.npu.gov.ua

Новости Украины:Полиция пытается выяснить обстоятельства смертельной аварии в Винницкой области.

На Виннитчине правоохранители расследуют обстоятельства смертельной аварии с участием полицейского, который в четверг в селе Дорожное Винницкого района сбил пешехода.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"23 апреля на автодороге Винница - Калиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Fabia, в результате которого погиб пешеход. За рулем находился сотрудник полиции, который был не при исполнении. По результатам освидетельствования, он трезв. Следственным управлением полиции начато уголовное производство. О происшествии сообщено ГБР", - говорится в сообщении.

Авария произошла в селе Дорожное Винницкого района около 3 часов. По предварительной информации следственного управления ГУ НП, 36-летний водитель автомобиля Skoda Fabiа допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Повреждения, полученные потерпевшим, оказались несовместимыми с жизнью. 46-летний житель Днепропетровской области погиб на месте происшествия.

Водитель автомобиля на месте происшествия вызвал скорую помощь и полицию. Полицейский прошел медицинское освидетельствование, согласно которому он был трезв. У него отобраны образцы крови для проведения экспертизы.

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Следственным управлением ГУ НП в Винницкой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку. Материалы производства будут направлены в Государственное бюро расследований для дальнейшего расследования.

Начальником ГУ НП в Винницкой области назначено служебное расследование. На период досудебного расследования полицейского отстранили от исполнения должностных обязанностей.

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ДТП, Винницкая область, Авария, Нацполиция.
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