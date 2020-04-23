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На Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины"

На Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины"
15:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:От начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины".

Незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, чем заставили оккупантов прекратить огонь. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет, потери со стороны противника уточняются", - говорится в сообщении.

Один их обстрелов пришелся на луганское направление, три – на донецкое. При этом боевики применяли 82-мм минометы, гранатометы различных систем и пулеметы, в том числе и крупнокалиберные.

Вражеский огонь на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ

По данным Минобороны, Объединенные силы полностью контролируют ситуацию на востоке Украины.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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