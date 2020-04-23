Новости Украины:От начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим "тишины".

Незаконные вооруженные формирования с начала текущих суток осуществили четыре обстрела позиций Объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, чем заставили оккупантов прекратить огонь. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет, потери со стороны противника уточняются", - говорится в сообщении.

Один их обстрелов пришелся на луганское направление, три – на донецкое. При этом боевики применяли 82-мм минометы, гранатометы различных систем и пулеметы, в том числе и крупнокалиберные.

По данным Минобороны, Объединенные силы полностью контролируют ситуацию на востоке Украины.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.