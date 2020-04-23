Карантинные меры: В Харькове вход на кладбища запретили на десять дней

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Харькове запретили посещение кладбищ на 10 дней.

Доступ на все кладбища города Харькова запрещен на 10 дней - с 25 апреля по 4 мая.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

"Такие ограничения - запрет доступа на все 18 кладбищ города на 10 дней вводятся в связи с постановлением главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которое направлено на противодействие распространению СOVID-19", - отметили в пресс-службе.

Пройти на кладбища в поминальные дни будет невозможно: все ворота и калитки будут закрыты.

"Ограничения не касаются ритуальных обрядов погребения умерших. Все захоронения в эти дни будут проходить при условии соблюдения противоэпидемических правил", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил во время общения с журналистами директор КП "Ритуал" Евгений Журавлев, к концу дня на всех кладбищах будут размещены объявления о закрытии на 10 дней, за исключением захоронений.

Как сообщалось, за последние сутки в Харьковской области - 17 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Диагнозы подтвердили у жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов.

С подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы 53 человека, 39 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализирован 78 человек, 18 - на самоизоляции. Среди новых подтвержденных заболевших - 4 медики (врачи и санитары), это работники Валковской ЦРБ, Харьковской городской клинической детской больницы №16, Областной психиатрической больницы №1 (с. Стрелечье).

За весь период регистрации зафиксировано 260 случаев подозрения на COVID-19 (+22 за сутки), из которых: 101 случай подтверждено, 63 - опровергнуто, 7 человек выздоровел, 2 человека умерли.