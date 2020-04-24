Поджигателя задержали: в Киевской области потушили очередной пожар

Новости Украины:В Киевской области потушили крупный пожар, поджигателя задержали.

В Киевской области на месте происшествия задержали поджигателя, в результате действий которого загорелось 2 гектара травы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

"23 апреля в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Красный Рог ... По прибытию спасателями установлено, что горит травяной настил на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Указано, что пожар локализовали в 14:45, а в 17:30 полностью потушили. Для этого задействовали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 2 трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работников лесного хозяйства.

"На месте происшествия задержан поджигатель, работниками национальной полиции составлены соответствующие административные протоколы", - указано в сообщении.